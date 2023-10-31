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31 октября 2023 года 12:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $39,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. 7 ноября компания опубликует отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики ожидают прибыль на акцию на уровне прошлого квартала - $0,07. В случае публикации данных существенно выше прогноза, цена может подняться вверх. "С технической точки зрения цена бумаги пыталась пробить поддержку на уровне $41,20, но разворот не состоялся, и цена вернулась выше. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $39,5 риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25", - указывают в "Финаме". Uber Technologies - американская международная публичная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UBER-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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