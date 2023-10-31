"Солид Брокер" сохраняет нейтрально-негативную оценку бумаг Fix Price

"Солид Брокер" сохраняет нейтрально-негативную оценку депозитарных расписок (GDR) Fix Price, говорится в комментарии.

"Отчетность Fix Price за 3К23 пока далека от идеала, - отмечают аналитики. - В условиях роста инфляции компания растет лишь на величину самой инфляции, и то лишь благодаря расширению количества магазинов. Сопоставимые продажи снижаются, а трафик так и не вышел в положительную зону после начала 2020 года. Пока менеджменту не удалось переломить тенденцию по посещению их магазинов, а значит это будет провоцировать совершать дальнейшие шаги по перестройке бизнеса".

Пока Fix Price сохраняет хороший уровень маржинальности, но эксперты "Солид Брокер" не исключают ухудшения этого показателя, т.к. необходимо возвращать трафик в магазины. Также они указывают, что Fix Price после начала 2020 года тяжело конкурировать с маркетплейсами, которые схожи по ассортименту.

"Из положительного отметим чистую денежную позицию, справедливую оценку по мультипликаторам (EV/EBITDA IAS 17 5,8х, P/E 8,5), а также стремление менеджмента решить вопрос с дивидендами после переезда в Казахстан. Мы придерживаемся нейтрально-негативного взгляда на эти бумаги", - заключают аналитики.

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