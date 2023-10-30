Повышение ставки ЦБР не отразится на акциях девелоперов - ПСБ

Повышение ключевой ставки Банка России до 15% годовых не отразится на акциях строительных компаний, бумаги девелоперов могут выглядеть "лучше рынка", а результаты эмитентов за четвертый квартал 2023 года и в 2024 году могут оказаться выше ожиданий, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

"Девелоперы сохранят прочные позиции до конца текущего года, поскольку покупатели часто отдают предпочтение новостройкам, а не квартирам на вторичном рынке, где платеж по ипотеке выше. На первичном рынке ипотечные ставки субсидируются, что поддерживает спрос. Таким образом, повышение ключевой ставки на 2 п.п., до 15%, нейтрально для строительного сектора, - пишет эксперт в обзоре. - Прогноз на 2024 год: льготная ипотечная ставка может быть повышена на фоне более высокой ключевой ставки, однако расширение экономики (ожидаем рост ВВП на 1,2%) поддержит спрос на жилье, который может увеличиться на 1%. При этом цены на новостройки могут вырасти на 6,5% (декабрь к декабрю) из-за сдержанного вывода на рынок нового объема предложения девелоперами, а также на фоне инфляционных процессов (ожидаем рост ИПЦ на 4,9%)".

Лящук также обращает внимание, что банк в строительном секторе выделяет акции ГК "Самолет", самого быстрорастущего девелопера, который до конца 2023 года осуществляет программу обратного выкупа акций до 10 млрд руб. "Наша целевая цена бумаги эмитента составляет 5300 рублей за штуку", - указывает он.

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