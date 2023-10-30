Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon и Galaxy Entertainment

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. (с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку) и Galaxy Entertainment, сообщается в материале аналитиков.

"Котировки бумаг эмитента выросли на 6,8%, после того как в пятницу компания представила финансовые результаты за 3К23. Прибыль на акцию увеличилась более чем втрое в сравнении с результатом годичной давности, достигнув $0,94, в то время как аналитики ожидали роста лишь до $0,58. Мы считаем, положительное влияние представленной отчетности еще некоторое время сохранится", - указывают эксперты.

"По заявлению Администрации гражданской авиации Китая, пассажирские перевозки в 3К23 выросли вдвое по сравнению с 3К22 и на 2,6% относительно 3К19. На наш взгляд, позитивная динамика авиаперевозок создает хороший фон для котировок акций компаний, представляющих сектор развлечений, в частности Galaxy Entertainment Group", - пишут аналитики в материале.

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