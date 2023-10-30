S&P 500 сохраняет шанс опередить золото в доходности по итогам 2023г - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 сохраняет шанс опередить золото в доходности по итогам текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"По данным MarketWatch, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что рост цен на золото оказался быстрее роста S&P 500 с начала текущего года. Индекс широкого рынка США с января поднялся на 7,81%, золото подорожало на 8,31%. Кроме того, золото в текущем году пользовалось высоким спросом со стороны центробанков для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР) после истории с заморозкой валютных счетов РФ. А позитивную динамику на американском фондовом рынке сдерживали последовательное ужесточение монетарных условий со стороны ФРС и опасения рецессии, - пишет эксперт в обзоре инвестиционной компании. - Предполагаем, что до конца 2023 года S&P 500 способен обогнать по темпам роста цены на золото, которые вновь вплотную приблизились к историческим максимумам. Обновить рекорд драгметаллу не удалось ни в разгар пандемии COVID-19 в середине 2020 года, ни в начале масштабного вооруженного конфликта в Восточной Европе в конце февраля-марте 2022 года, ни во втором квартале текущего года, когда резко повысились риски рецессии в США. В ближайшее время многое продолжит зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если вооруженное противостояние не расширится за счет вхождения в него других участников, золото может скорректироваться от достигнутых уровней вниз. Росту S&P 500 будет способствовать успешный сезон отчетности за третий квартал, а также пауза в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ФРС".

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