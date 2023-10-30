Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Chevron и ExxonMobil

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Chevron Corp. и ExxonMobil на фоне ожидания роста нефтяных цен и сохранения высокой маржи нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщается в обзоре.

"Финансовую отчетность за 3К23 в минувшую пятницу опубликовали крупнейшие американские энергетические компании - ExxonMobil и Chevron. По итогам торгов котировки Chevron снизились на 7%, а ExxonMobil - на 2%, поскольку рынок уделил, по нашему мнению, основное внимание чистой прибыли на акцию, которая оказалась существенно ниже прогнозов. Так, скорректированная прибыль на акцию Chevron в $3,05 оказалась на 15% ниже среднерыночной оценки (главным образом из-за результатов сегмента "Разведка и добыча" вне США), а прибыль на акцию ExxonMobil в $2,25 недотянула до прогноза 5%, - указывает старший аналитик банка Кирилл Бахтин. - Мы полагаем, что рынок чересчур негативно отреагировал на отчетность. В отчетном квартале нефть марки WTI подорожала на 12% к/к (до $82 за баррель), и рынок ожидал лучших финансовых результатов. По другим важным показателям - EBITDA и свободный денежный поток (FCF) - обе компании показали уверенный рост. По бумагам эмитентов оставляем без изменения рейтинги "покупать", ожидая роста нефтяных цен и сохранения высокой маржи НПЗ".

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