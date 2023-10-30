"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Юнипро с целью 2700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целью 2700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 2200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается за III квартал 2023 года по МСФО 31 октября. Ожидаем, что эмитент опубликует сильные результаты благодаря росту энергопотребления и увеличению производство электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 2700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2200 руб. риск на портфель составит 0,55%", - указывают в "Финаме".

"Юнипро" - российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО "ЕЭС России". В состав эмитента входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11245,1 МВт. Основной вид деятельности - производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии.

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