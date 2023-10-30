ПСБ подтверждает целевую цену акций НоваБев на уровне 6480 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "НоваБев Групп" на уровне 6480 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"Минфин России рассматривает возможность повышения МРЦ на крепкий алкоголь, - отмечает аналитик Екатерина Хейфец. - Это повышение может положительно сказаться на выручке производителей крепкого алкоголя, в том числе "НоваБев Групп". Доля "НоваБев" в совокупных продажах водки в России - 11,9%, при этом водка занимает 84% выручки от производства компании. В первую очередь повышение МРЦ повлияет на рост выручки в продажах сегментов "эконом" и "средний".

Эксперт банка подчеркивает, что у акций "НоваБев" привлекательный дивидендный профиль: по итогам 2023 года ожидаются дивиденды на уровне 720 руб., совокупная дивдоходность ~12,7%.

"Мы сохраняем акции "НоваБев" в нашем портфеле и рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа до конца года. Наша целевая цена 1 акции "НоваБев Групп" - 6480 руб.", - резюмирует Хейфец.

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