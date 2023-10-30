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30 октября 2023 года 14:00
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова. "ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%, превысив ожидания рынка в 14%. Индекс гособлигаций RGBI отреагировал снижением, потенциал которого еще не закончен. Короткие ОФЗ до 2 лет сегодня торгуются с доходностью 13,3%. При этом по 3-леткам доходность всего 12,5%. Более длинные бумаги дают от 12,5 до 12,7% годовых. В течение недели доходности могут расти на фоне подстройки ОФЗ к новой ключевой ставке. На текущий момент кривая ОФЗ закладывает ключевую ставку через год на уровне 11%, что находится выше прогнозного коридора ЦБ в 12,5-14,5%. Такое значение возможно, но вряд ли это можно назвать базовым сценарием на текущий момент", - отмечает Галактионов. Для консервативных инвесторов, по мнению аналитика, по-прежнему остаются привлекательными флоатеры с привязкой к средней RUONIA или уровню ключевой ставки. Они позволяют комфортно пережить период ужесточения монетарной политики, получая высокую доходность. RUONIA в ближайшие дни может превысить 14% и вырасти до 14,5-15% в течение одной - двух недель, полагает эксперт БКС. "Для инвесторов, ориентированных на более высокую доходность, можно рассмотреть возможность собрать позицию по средним и длинным ОФЗ, - предлагает Галактионов. - Доходность 12,5-12,7% сопоставима с полной средней доходностью Индекса Мосбиржи в последние 10 лет (12,7%). За горизонтом 2024 года ставки с большой вероятностью окажутся ниже, а значит, длинные ОФЗ по текущим ценам могут оказаться выгодной покупкой. Но при условии, что инвестор готов не продавать эти бумаги как минимум до конца 2024 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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