Вероятно сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 15% в ближайшие месяцы - Банк "Санкт-Петербург"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 15% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ РФ в пятницу решил повысить ключевую ставку сразу до 15% годовых по сравнению с ожидавшимися на рынке 14% годовых, - напоминают эксперты. - Такие жесткие действия регулятор объясняет значимым отклонением инфляции от ранее прогнозируемых уровней, а также проинфляционными рисками, связанными с более сильным, чем ранее ожидалось, бюджетным импульсом. В то же время ЦБ смягчил свой сигнал до нейтрального уровня, не указав на высокую вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки. Тем не менее обновленные прогнозы Банка России все же допускают рост ставки еще на 100 б.п. в декабре. При этом регулятор повысил ожидаемый среднегодовой уровень ставки в ближайшем году с 11,5-12,5% до 12,5-14,5%".

По мнению аналитиков, в ближайшие дни рынок продолжит отыгрывать жесткие действия ЦБ, что может поддержать дальнейший рост доходностей на рынке. Вероятнее всего, ключевая ставка в ближайшие месяцы останется у 15% годовых, но риски дальнейшего ужесточения ДКП сохраняются, особенно, если принятые меры валютного контроля все же окажутся неэффективными, подчеркивается в комментарии.

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