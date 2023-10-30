Возможна стабилизация рубля в диапазоне 90-100 руб./$1 на ближайшие 3-6 месяцев - "КИТ Финанс Брокер"

Возможна стабилизация курса пары доллар/рубль в диапазоне 90-100 руб./$1 на ближайшие три-шесть месяцев, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Укреплению рубля на прошлой неделе способствовало увеличение предложения валюты со стороны экспортеров как в рамках требований продажи валютной выручки (президент России подписал соответствующий указ), так и крупнейшей в этом году налоговой выплатой (выплата должна была быть произведена до 28 октября, по прогнозам, было уплачено около 1,3 трлн рублей налогов). После уплаты налогов рубль опять начал ослабевать. Ну а повышение ключевой ставки ЦБ РФ не оказало почти никакого эффекта, так как разорваны внешние связи, - пишут эксперты инвестиционной компании в комментарии. - Однако среднесрочно рост ставки должен транслироваться в стабилизацию рубля через снижение спроса на импорт. Мы ждем стабилизацию курса в диапазоне 90-100 руб./$1 на ближайшие три-шесть месяцев. Считаем покупку валюты ближе к нижней границе данного диапазона хорошей торговой идеей на долгосрочную перспективу".

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