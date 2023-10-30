Акции Amazon, Intel и Ford будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Amazon.com Inc., Intel Corp. и Ford Motor будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

"Amazon (рекомендация - "покупать") в III квартале увеличила чистую прибыль в 3,4 раза - лучше ожиданий аналитиков. Продажи выросли на 13% г/г, до $143,1 млрд. Онлайн-продажи выросли на 7%, выручка сервиса подписок прибавила 14%. Облачное направление (AWS) получило крупные заказы. Клиенты оптимизируют структуру облачных расходов. Ранее показатели AWS сокращались на протяжении 6 кварталов подряд. В пятницу после отчета бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней, цель - $144", - пишет эксперт.

Intel (рекомендация БКС - "держать"), согласно отчету за 3К23, сократила чистую прибыль и выручку, компания представила сильный прогноз на IV квартал. "В пятницу акции компании выросли на 9,2%, котировка - $35,5. Бумаги отскакивают от 200-дневной скользящей средней. Возможен рывок к $40-41", - указывает Холоденко.

Cкорректированная EPS и выручка Ford по итогам квартального отчета оказались ниже ожиданий аналитиков, автопроизводитель отозвал годовой прогноз, отмечается далее в комментарии. Чистая прибыль в июле - сентябре составила $1,2 млрд по сравнению с убытком в размере $827 млн за аналогичный период годом ранее. В прошлом году убыток был вызван списанием $2,7 млрд в связи с закрытием Argo AI, разрабатывавшей технологии автономного вождения.

"В пятницу акции упали на 12,3%, - напоминает аналитик. - Котировка - $10. На дневном графике наблюдается перепроданность по осциллятору RSI(14). Возможен отскок".

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