ЦБР, возможно, завершил текущий цикл подъема ставки - ПСБ

Банк России, возможно, завершил текущий цикл подъема ключевой ставки, повысив ее до 15% годовых, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"ЦБ РФ повысил в минувшую пятницу ключевую ставку на 200 б.п. (до 15% годовых), что оказалось выше консенсус-прогноза рынка и наших ожиданий. При этом регулятор указал на возможность завершения цикла повышения ставки (сигнал дальнейших действий не направленный, прогноз средней ставки до конца года составляет 15-15,2%). Впрочем, ЦБ оставил пространство для возможного дополнительного повышения ставки в декабре. Банк России существенно повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год с 11,5-12,5% до 12,5-14,5%. Это значит, что период относительно высокой ставки будет более продолжительным, чем ожидалось ранее. Основными предпосылками для таких действий регулятора стали: развитие инфляции по более высокому тренду. ЦБ вынужден был повысить прогноз инфляции на конец текущего года с 6,5-7% до 7-7,5%; среднесрочный план по сворачиванию стимулирующей бюджетной политики оказался менее быстрым, чем предполагал ЦБ ранее, - указывают эксперты в обзоре. - Таким образом, для возврата инфляции к таргету в 2024 году регулятору требуется более жесткая денежно-кредитная политика. Однако прогноз динамики реального ВВП на 2024 год Банк России не ухудшил (0,5-1,5%). Был снижен прогноз по росту кредитования экономики в следующем году (с 7-12% до 5-10%). Таким образом ЦБ отражает нейтральную реакцию на экономику от более "жесткой" ДКП при более "мягкой" бюджетной политике. Полагаем, что пятничным решением ЦБ завершит цикл повышения ставки. Уже в 4К23 экономический рост замедлится. Как и ранее, ждем рост ВВП в 2023 году на 2,6% (новый прогноз ЦБ - 2,2-2,7%)".

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