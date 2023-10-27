"Тинькофф Инвестиции" подтверждают целевую цену акций Группы Самолет на уровне 4400 руб

"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают краткосрочные перспективы акций Группы "Самолет" и подтверждают целевую цену на уровне 4400 руб. за бумагу, говорится в комментарии.

"Спрос на рынке жилой недвижимости в среднесрочной перспективеможет ослабеть из-за ограничений правительства и ЦБ, - полагают аналитики. - В таких условиях мелкие застройщики перестают запускать новые проекты, а вот федеральные, напротив, продолжают строить и оказываются в выигрышном положении. К федеральным застройщикам относится ГК "Самолет". В III квартале он показал более слабый рост продаж (+63% г/г), чем "Эталон", но это связано с эффектом высокой базой 2022-го у "Самолета" (у "Эталона" и "ЛСР" она была низкой). К тому же "Самолет" недавно купил застройщика ГК "МИЦ", что позволит ему укрепить позиции на московском рынке. А еще в рамках байбэка девелопер может выкупить бумаги примерно на 7 млрд рублей".

Эксперты подчеркивают, что акции "Самолета" торгуются недорого по форвард. EV/EBITDA относительно конкурентов, поэтому краткосрочно (пока спрос стабилен из-за новогоднего сезона и ожиданий дальнейшего ужесточения рыночных условий) они позитивно смотрят на акции компании.

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