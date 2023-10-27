"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron Corp. с целевой ценой $192,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 27,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Второй по величине американский нефтегазовый мейджор Chevon представил отчётность за третий квартал 2023 года, - указывает аналитик Сергей Кауфман. - Выручка компании снизилась на 18,9% г/г до $54,9 млрд, EBITDA на 32,7% г/г до $ 12,9 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию сократилась на 45,1% г/г до $ 3,05. На годовой динамике финансовых результатов Chevron негативно сказывается снижение цен на нефть и газ относительно аномально высокой базы прошлого года. В то же время в квартальном выражении финансовые результаты перешли к умеренному росту вслед за подорожанием чёрного золота".

На взгляд эксперта, отчётность Chevron выглядит нейтрально. Основные финансовые результаты оказались немного хуже ожиданий консенсуса. В то же время для кейса Chevron сейчас важнее перспективы закрытия сделки по покупке Hess, а также прогнозный рост объёма дивидендов и байбэка в следующем году. По прогнозу менеджмента, суммарная доходность выплат акционерам после закрытия сделки по покупке Hess может достигнуть практически 10% - по мнению Кауфмана, это привлекательное значение для сектора.

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