"БКС МИ" понизил целевую цену акций Harley-Davidson до $40

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Harley-Davidson Inc. с $50 до $40, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 48% с текущих уровней.

"Мы считаем оценку компании благоприятной при текущих котировках около $27, - отмечают аналитики. - 26 октября компания отчиталась за 3К23: чистая прибыль составила $199 млн, или $1,38 на разводненную акцию, против $261 млн ($1,78 на акцию) годом ранее. Выручка упала на 6%, до $1,55 млрд. Мы снижаем прогнозы прибыли на акцию на 2023 и 2024 годы в связи с сокращением ожидаемой выручки и ростом издержек, процентных ставок и резервов по безнадежным долгам".

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