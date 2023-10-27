Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Kimberly-Clark до $140

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Kimberly-Clark Corp. с $133 до $140 за бумагу и сохранил рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Александра Шмидта.

"Kimberley-Clark представила результаты за третий квартал 2023 финансового года. Выручка повысилась на 2% г/г, до $5,13 млрд, при консенсусе $5,16 млрд. Мы оцениваем квартальные результаты Kimberley-Clark умеренно позитивно. Компания зафиксировала органический рост продаж и улучшение рентабельности. Из слабых сторон отчетности выделим снижение объемов реализации в натуральном выражении во всех регионах присутствия, кроме Северной Америки", - отмечает эксперт.

CFO компании Нельсон Урданета отметил, что себестоимость и затраты на электроэнергию и оплату труда остаются волатильными, подчеркивается в комментарии. Дополнительное давление на рентабельность оказывает рост цен на нефть. Однако компания рассчитывает на дальнейшее увеличение продаж вследствие реализации коммерческих программ и инвестиций в собственные бренды.

"Средний таргет по акции Kimberley-Clark находится на уровне $130,35, что предполагает потенциал роста около 9% г/г, - указывает Шмидт. - Так как компания достигла ключевых целей по улучшению маржи, органическому росту, а также сокращению долга и расходов на проценты, мы повысили таргет по ее акции с $133 до $140 (соответствует уровню P/E 21,2x при среднем пятилетнем значении 24х) и оставляем рекомендацию "держать".

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