"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Самолета с целью 3260 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции Группы "Самолет" с целевым ориентиром 3260 руб. за штуку", открытую 27 апреля 2023 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Доходность инвестидеи составила более 15%.

"Акции "Самолёта" почти дошли до нашего целевого ориентира - 4200 руб. Результаты застройщика за 3К23 вышли ожидаемо сильные. Высокая динамика стала возможна благодаря вводу новых проектов и очередей в существующих проектах, расширению географии присутствия, а также увеличению спроса на недвижимость на фоне роста ключевой ставки Банка России и ослабления рубля. Считаем, что акции "Самолёта" оценены справедливо, и потенциал роста ограничен. С 2024 года ожидаем снижение темпов финпоказателей компании на фоне высоких процентных ставок и увеличения первоначального взноса с 10% до 30%", - отмечает эксперт.

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