Для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ нет возможностей - Freedom Finance Global

Для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ нет возможностей, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Повышение ключевой ставки Банком России сразу на 2 процентных пункта до 15% годовых превзошло на целый процентный пункт ожидания консенсуса аналитиков, - указывает эксперт. - В сентябре годовая инфляция потребительских цен в РФ выросла до 6%, при том, что прогноз Банка России по инфляции на весь 2023 год предполагал коридор значений в 5,5-7,5%, и рост инфляции выше ожиданий стал главным фактором такого жёсткого решения регулятора. Однако следует отметить, что в октябре рубль перестал быть главным проинфляционным фактором, и это значит, что, если благоприятная конъюнктура на валютном рынке сохранится до конца года, то резкий рост инфляции может приостановиться".

В связи с этим Мильчакова не исключает, что ЦБ РФ, если инфляция начнёт притормаживать, на следующем заседании совета директоров в декабре может действительно взять паузу в повышении ключевой ставки, поскольку завышенные процентные ставки банков негативно влияют на экономический рост.

"В то же время мы не считаем, что ЦБ РФ может в ближайшее время вернуться к снижению ключевой ставки, так как для этого не будет возможностей, и, скорее всего, ключевая ставка будет сохраняться на уровне 15% годовых как минимум до середины 2024 года", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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