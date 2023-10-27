После повышения ключевой ставки до 15% ЦБ может взять паузу на следующем заседании - "Тинькофф Инвестиции"

После повышения ключевой ставки до 15% годовых 27 октября Банк России может взять паузу на следующем заседании, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Банк России поднял ставку на 200 б.п. до 15% годовых. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6% в сентябре. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0-7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - пишут эксперты.

Они не исключают, что при улучшении ситуации на валютном рынке и стабилизации курса рубля в ближайший месяц регулятор может взять паузу на следующем заседании, чтобы оценить, как уже предпринятые меры влияют на инфляцию.

"На этом фоне наши рекомендации по облигациям сохраняются: мы по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам, инструментам денежного рынка и делаем ставку на первичные размещения корпоративных заемщиков, где доходности быстрее адаптируются под новые условия", - указывают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.