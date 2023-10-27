"Финам" открыл торговую идею "покупать акции The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с целью $72,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,39%, стоп-приказ: $65, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В ближайшие четыре квартала темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов (+7,2%), по данным Refinitiv. Учитывая коррекцию цен на акции XLP ETF с начала года, текущие уровни выглядят интересными. Спрос на продукцию или услуги таких компаний мало подвержен экономическим циклам, поэтому они сами проявляют защитные свойства, поэтому их акции могут привлечь интерес инвесторов в период турбулентности на рынке. Ранее фонд выплачивал ежеквартальные дивиденды, на горизонте следующих 12 месяцев инвесторы могут рассчитывать на дивдоходность 2,7%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки откатились к уровню поддержки, свеча от 6 октября образовала формацию "пин-бар". "Стоп-лосс" можно поставить за границами "пин-бара". При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $65 риск на портфель составит 0,37%", - указывают эксперты "Финама".

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Consumer Staples Select Sector Index, в который включены американские компании первичного потребительского спроса. Такие компании занимаются производством и розничной торговлей продуктами питания, напитками, табачной продукцией, товарами личной гигиены. В составе фонда 38 компаний.

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