"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 3676 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Бумаги эмитента по-прежнему выглядят привлекательно с фундаментальной точки зрения, однако риски, связанные с реструктуризацией бизнеса, сохраняются", - указывает эксперт.

"IT-гигант опубликовал финансовые результаты МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Рост рекламного бизнеса компании продолжает замедляться на фоне высокой базы 2022 года. На снижении маржинальности сегмента сказался рост расходов на персонал после заморозки найма годом ранее (количество сотрудников выросло почти на 30% год к году), маркетинговых и рекламных расходов. Тем не менее маржа по скорректированной EBITDA сегмента остается выше уровня в 50%. Рост выручки сегмента электронной коммерции, райдтеха продолжает ускоряться, - отмечает эксперт в материале. - Компании удалось получить согласие акционеров класса А на слияние некоторых голландских холдинговых компаний с Yandex N.V., а также разрешение от Правительственной комиссии, которое является предпосылкой для продажи бизнеса. "Яндекс" собирается внести предложение о реструктуризации акционерам для одобрения до конца текущего года".

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