"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 19,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 19,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,25%, стоп-приказ: 16,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Входящая в АФК "Система" компания "Медси" начинает покорять зарубежные рынки. Первая "дочка" уже появилась в Кыргызстане. Кроме того, в 2024 году другие бизнесы группы могут выйти на первичное размещение", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения долгий период коррекции, скорее всего, подходит к концу, и среднесрочный тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,5 руб. риск на портфель составит 0,47%", - указывают эксперты "Финама".

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Эмитент инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.