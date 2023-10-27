Вероятность подъема цены золота к $2080/унц. остается высокой - БКС Экспресс

Вероятность пробоя котировками золота уровня в $2000 за тройскую унцию и подъема к историческим максимумам на $2080 пока остается высокой, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Золото в четверг вновь приближалось к $2000, но пока преодолеть психологический уровень не решается. Взгляд не меняется - вероятность пробоя планки вверх и взлета на исторические максимумы в $2080 высокая. При этом историческая обратная корреляция Gold с долларом сейчас не работает, поскольку в золоте в полную силу включилась защитная функция от международной эскалации", - отмечает аналитик в комментарии.

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