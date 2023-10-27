Курс рубля, вероятно, пока останется около 93-94,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, пока останется вблизи 93-94,5 руб./$1, итоги заседания ЦБ РФ в пятницу вряд ли окажут выраженное влияние на курс в краткосрочной перспективе, хотя и в дальнейшем очередное повышение ставки может поддержать рубль через охлаждение спроса на импорт, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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