Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- саммит лидеров ЕС;

- итоги заседания Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора;

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь;

- финансовые результаты "РусГидро" за 3К23 по РСБУ;

- финансовые результаты "Яндекса" за 3К23;

- совет директоров "Татнефти" обсудит прогноз деятельности на 2024 год;

- квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron Corp., Colgate-Palmolive Co..

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