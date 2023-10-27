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27 октября 2023 года 10:57
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - саммит лидеров ЕС; - итоги заседания Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора; - личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь; - окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь; - финансовые результаты "РусГидро" за 3К23 по РСБУ; - финансовые результаты "Яндекса" за 3К23; - совет директоров "Татнефти" обсудит прогноз деятельности на 2024 год; - квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron Corp., Colgate-Palmolive Co.. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 октября 2023 года 19:01
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает инвестиционную привлекательность российских IT-компаний
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