"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям SITC International Holdings с целевой ценой HKD 15,3 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 25,4% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Объемы контейнерных грузоперевозок с начала 2023 года снижались на фоне ухудшения глобальной экономической обстановки, но во второй половине года ситуация начала улучшаться, а бронирования на 4-й квартал свидетельствуют о сохранении тенденции к росту спроса на грузоперевозки, - отмечает аналитик Наталия Пырьева. - SITC адаптируется под сложную рыночную конъюнктуру, расширяя свое присутствие на растущих рынках Индии и Индонезии. Вместе с тем компания увеличивает число собственных судов и сокращает долю арендных, что способствует росту эффективности работы и позволяет сохранять самые высокие ставки фрахта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С августа акции SITC скорректировались более чем на 30% на фоне ожидаемого сокращения прибыли в 2023 году из-за ухудшившихся рыночных условий. Мы полагаем, что негатив уже заложен в стоимость котировок и на текущих уровнях можно рассмотреть возможность для открытия длинных позиций по акциям SITC".

SITC International Holdings - это ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая предлагает своим клиентам комплексные транспортные и логистические решения.

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