Инвестбанк Синара начал анализ Levi Strauss с рекомендацией "покупать" для ее акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Levi Strauss & Co., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $17 за штуку на горизонте текущего года, что предполагает потенциал роста 16% и соответствует рекомендации "покупать".

"C начала года бумаги компании снизились в стоимости на 8%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 14%, - констатируют аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда. - Мы считаем акции недооцененными ввиду потенциала Levi Strauss на новых рынках и привлекательной истории дивидендных выплат. Компания торгуется с премией к конкурентам в 28% по коэффициенту P/E 2023П, однако и темпы роста прибыли у Levi Strauss значительно выше медианного значения по отрасли".

Levi Strauss & Co. - американская компания, основанная в США в 1853 году, всемирно известный производитель одежды и обуви.

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