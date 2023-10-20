.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк Синара начал анализ Levi Strauss с рекомендацией "покупать" для ее акций
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 октября 2023 года 16:25
Инвестбанк Синара начал анализ Levi Strauss с рекомендацией "покупать" для ее акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Levi Strauss & Co., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $17 за штуку на горизонте текущего года, что предполагает потенциал роста 16% и соответствует рекомендации "покупать". "C начала года бумаги компании снизились в стоимости на 8%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 14%, - констатируют аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда. - Мы считаем акции недооцененными ввиду потенциала Levi Strauss на новых рынках и привлекательной истории дивидендных выплат. Компания торгуется с премией к конкурентам в 28% по коэффициенту P/E 2023П, однако и темпы роста прибыли у Levi Strauss значительно выше медианного значения по отрасли". Levi Strauss & Co. - американская компания, основанная в США в 1853 году, всемирно известный производитель одежды и обуви. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-LEVI/STRAUSS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
20 октября 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" понизил целевую цену акций Tesla с $333 до $316 за штуку, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста котировок бумаг составляет 44% от текущих уровней. "Tesla 18 октября отчиталась за 3К23: скорректированная чистая... читать дальше
.20 октября 2023 года 18:31
Вероятен переход курса рубля в диапазон 90-95 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Волатильность на валютном рынке оставалась невысокой в течение большей части недели, но в пятницу курс доллара начал демонстрировать явную слабость при повышенной торговой... читать дальше
.20 октября 2023 года 17:55
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям SITC International Holdings с целевой ценой HKD 15,3 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 25,4% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Объемы контейнерных грузоперевозок с начала 2023... читать дальше
.20 октября 2023 года 17:25
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Union Pacific Corp. на уровне "покупать" на фоне финансовой отчетности компании за 3К23, сообщается в обзоре банка. "Union Pacific представила финансовые результаты за 3К23: выручка снизилась на 10% г/г до $5,94 млрд, но практически совпала с... читать дальше
.20 октября 2023 года 16:57
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble Co. и сохраняет целевую цену на уровне $160 за штуку, сообщается в материале заместителя аналитического департамента инвесткомпании Георгия Ващенко. "The Procter & Gamble Company представила результаты за первый... читать дальше
.20 октября 2023 года 15:59
"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "держать" с целевой ценой $53,6 за штуку, что соответствует потенциалу снижения около 9%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший представитель мирового нефтесервиса Schlumberger опубликовал отчётность за третий квартал 2023... читать дальше
.20 октября 2023 года 15:31
Котировки расписок OZON могут вырасти до 3490 руб. на горизонте года, полагают аналлитики "Тинькофф Инвестиций". "Российский онлайн-ритейлер OZON решил больше не пытаться оспорить решение американской биржи об остановке и дальнейшем делистинге своих бумаг с площадки. Спустя 3 года после включения... читать дальше
.20 октября 2023 года 15:01
Вероятность повышения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ достаточно высока, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки в октябре (и, возможно, затем в декабре) достаточно высока. На настрой ЦБ также может начать оказывать давление... читать дальше
.20 октября 2023 года 14:34
"Инвестиционный банк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Группы ЛСР" в силу сохраняющейся неопределенности относительно стратегии компании, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной. "Группа ЛСР" опубликовала операционные результаты за 3К23. Объем новых продаж по площади... читать дальше
.20 октября 2023 года 14:02
Текущая техническая картина указывает на высокую вероятность снижения индекса Гонконгской биржи Hang Seng в район 16600 пунктов, значимых позитивных драйверов для актива по-прежнему нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.