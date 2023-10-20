Потенциал роста бумаг Ozon - до 3490 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки расписок OZON могут вырасти до 3490 руб. на горизонте года, полагают аналлитики "Тинькофф Инвестиций".

"Российский онлайн-ритейлер OZON решил больше не пытаться оспорить решение американской биржи об остановке и дальнейшем делистинге своих бумаг с площадки. Спустя 3 года после включения в котировальный список на NASDAQ, компания все же решила уйти добровольно. Делистинг с NASDAQ никак не повлияет на торги бумагами на Мосбирже. В конце сентября OZON направил в Банк России проспект депозитарных расписок, регистрация которого поможет утвердить первичный листинг бумаг на российской площадке. Бумаги OZON - один из фаворитов нашей стратегии. Мы видим потенциал роста расписок на горизонте года до 3490 рублей", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.