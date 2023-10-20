Вероятность повышения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ высока - Райффайзенбанк

Вероятность повышения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ достаточно высока, отмечается в комментарии Райффайзенбанка.

"Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки в октябре (и, возможно, затем в декабре) достаточно высока. На настрой ЦБ также может начать оказывать давление динамика фактической инфляции. Сохранение ключевой ставки в текущих условиях может быть воспринято рынком как смягчение тональности монетарной политики, что противоречит режиму высоких ставок надолго ("higher rates for longer"), который сейчас стремится установить регулятор. Как мы понимаем, экономические агенты могут пока опираться на исторические данные и ожидать относительно стандартного цикла монетарной политики с повышением ключевой ставки до 14-15% и последующим ее снижением уже в 1П2024, что может быть менее эффективно в текущих условиях, когда трансмиссия происходит медленнее, чем раньше", - пишут эксперты банка.

По их мнению, сохранение ключевой ставки неизменной, скорее всего, останется среди вариантов, которые рассмотрит ЦБ на заседании в конце октября. В пользу того, что сценарий сохранения ключевой ставки не исключается на заседании в октябре, на взгляд аналитиков, говорит снижение волатильности рубля, произошедшее с момента публикации Указа о продаже валютной выручки.

"Напомним, что он действует временно (пока до конца апреля 2024 года), и, на наш взгляд, скорее, может отразиться в более стабильной динамике, чем привести к дополнительному укреплению рубля (т.е. это не должно поменять баланс фундаментальных факторов), - указывают эксперты Райффайзенбанка. - Регулятор подчеркивает важность временности этой меры и в будущем ожидает стабилизации валютного рынка и без его действия".

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