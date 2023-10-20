ПСБ рекомендует пока воздержаться от покупок акций ОВК

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют инвесторам пока воздержаться от покупок акций ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), сообщается в материале Екатерины Хейфец.

"7 ноября 2023 года совет директоров компании определит цену размещения FPO 12,5 млрд акций. Согласно проекту решения, вынесенного на голосование, цена для акционеров с преимущественным правом покупки может составить 9,3 руб. Основная причина для проведения допэмисии - значительная долговая нагрузка эмитента. Ожидаем дальнейшей коррекции бумаг ОВК из-за допэмиссии, которая приведет к значительному размытию долей миноритарных инвесторов. Кроме того, компания демонстрирует слабые результаты. На данный момент лучше воздержаться от покупки акций ОВК", - пишет эксперт банка.

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