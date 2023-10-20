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20 октября 2023 года 12:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lam Research с целью $695
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $695 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: $584,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Метрики рентабельности эмитента в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов компании, главной причиной этого стали возросшие заказы клиентов на наиболее продвинутое оборудование в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $584,5 риск на портфель составит 0,2%", - указывают эксперты "Финама". Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования эмитент предоставляет услуги по его обслуживанию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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