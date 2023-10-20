"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer и Moderna

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer Inc. и Moderna Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $45 и $147 за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитиков.

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