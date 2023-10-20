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20 октября 2023 года 09:35
Возможен рост индекса Мосбиржи до 3280п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, возможно, покажет рост на торгах в пятницу и достигнет уровня 3280 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс может продолжить тяготеть к росту, но скорее столь же сдержанному: консолидация рубля и обилие значимых событий следующей недели, (в их числе как дивидендные новости, так и заседание ЦБ РФ) в условиях слабости мировых рынков способны побудить инвесторов не предпринимать активных действий в последний день недели. Целевым на день видим диапазон 3240-3280 пунктов, - пишет аналитик в комментарии. - Полагаем, что в пятницу спрос сохранится на менее ликвидные "идейные" бумаги внутренних секторов и угольщиков, а также производителей драгоценных металлов, поддерживаемых ростом цены на золото. Не видим пока повода и для развития отката "фишек" нефтяной отрасли, не отыгравших в полной мере дивидендные ожидания и перспективу взлета котировок нефти марки Brent выше $100 за баррель из-за геополитики". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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