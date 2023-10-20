Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Tesla

Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "продавать" для акций крупнейшего американского производителя электромобилей Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $202 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Выручка и прибыль Tesla за третий квартал текущего года впервые за несколько лет оказались хуже консенсус-прогнозов. Хотя замедление роста продаж в целом не стало сюрпризом, его темпы оказались ниже ожидаемых. Из представленной отчетности следует, что стратегия стимулирования продаж через снижение цен пока не принесла компании ощутимых позитивных результатов, - пишет аналитик Дмитрий Поздняков. - Акции эмитента фундаментально выглядят лучше аналогов. Лидерство компании на рынке США позволяет ей проводить активную политику по снижению цен, стимулируя спрос, но растущие ставки по автокредитам и падающая маржинальность на фоне более низких цен могут привести к значительному снижению темпов роста прибыли и выручки в ближайшие двенадцать месяцев".

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