"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги TCS Group, "Яндекса" и Ozon, сообщается в пресс-релизе брокера. При этом зафиксирована прибыль по акциям "Группы Позитив", Globaltrans и "Совкомфлот".

Текущий состав топ-10 акций России: X5 Retail, TCS Group, "Яндекс", "ЛУКОЙЛ", "ММК", "Роснефть", Ozon, "Татнефть", "Северсталь", "Московская биржа".

"Мы добавляем бумаги TCS Group, Ozon и Яндекс в ожидании сильных результатов компаний за 3 квартал 2023 года. Прогнозируем рост торгового оборота Ozon по сравнению с конкурентами, а также увеличение чистой процентной маржи TCS Group в условиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, ожидаем, что скорое объявление о корпоративной реструктуризации Яндекса позитивно повлияет на котировки компании", - отметил инвестиционный стратег Станислав Клещев.

При этом эксперты исключили из подборки ценные бумаги "Группы Позитив" в связи с проработкой компанией выпуска новых акций для мотивации сотрудников. Риск проведения ежегодных допэмиссий объёмом до 25% может подорвать привлекательность инвестиций.

Также аналитики брокера зафиксировали прибыль по бумагам Globaltrans и "Совкомфлота" на фоне исчерпания краткосрочных катализаторов роста. Ожидаемые результаты "Совкомфлота" за 3 квартал 2023 года, вероятно, будут слабее из-за снижения ставок фрахта, отмечается в комментарии.

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