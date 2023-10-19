SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group, сообщается в материале старшего аналитика инвестбанка Михаила Краснопёрова и аналитика Екатерины Усановой.

"Опубликованные операционные результаты эмитента за третий квартал 2023 года превзошли наши ожидания. Мы позитивно оцениваем уверенный рост выручки в отчетном периоде, и, по нашим прогнозам, выручка компании в текущем году увеличится на 20%", - пишут эксперты.

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