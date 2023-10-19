Акции КАМАЗа интересны для инвестиций на срок от года - ПСБ

Акции "КАМАЗа" интересны для инвестиций на срок от двенадцати месяцев, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Хейфец.

"Крупнейший российский производитель грузового транспорта "КАМАЗ" увеличит выпуск пассажирского транспорта, в первую очередь автобусов, а также начнет производство троллейбусов. Российский сектор пассажирского транспорта растет в 2023 году. Продажи автобусов по итогам сентября выросли на 33% г/г и вышли на докризисную динамику, при этом, по данным НАПИ, в сентябре цены на новые автобусы выросли на 83% г/г, - отмечает эксперт в комментарии. - Эмитент стабильно входит в топ-5 по объему продаж автобусов в России. Расширение производства положительно скажется на финансовых результатах компании и позволит увеличить долю рынка. Кроме того, развитие сектора продолжится на фоне ухода иностранных производителей и локализации производства".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.