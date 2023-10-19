Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Netflix Inc., сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Артема Князева.

"Прибыль Netflix за 3К23 превзошла среднерыночные ожидания. Выручка эмитента за июль-сентябрь текущего года, как и предполагал консенсус, составила $8,5 млрд. Аудитория стримингового сервиса достигла девяти миллионов, что во многом объясняется успешной реализацией инициативы по борьбе с шерингом аккаунтов, - отмечает эксперт. - При этом тенденции, наблюдавшиеся по итогам второго квартала в виде увеличения базы подписчиков, сопровождающегося снижением/стагнацией ARPU (среднего дохода с пользователя), продолжают развиваться. За отчетный период ARPU снизился на 1% г/г. Это примерно соответствует ожиданиям рынкам и несколько лучше нашего прогноза: мы закладывали нулевую динамику кв/кв, что соответствовало снижению на 3% г/г. Менеджмент компании дал достаточно оптимистичный "гайденс" в отношении рентабельности по итогам года. Выручку за четвертый квартал компания прогнозирует в размере $8,7 млрд (консенсус: $8,8 млрд), ARPU и темпы расширения аудитории - на уровне третьего квартала.

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