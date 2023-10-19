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19 октября 2023 года 16:06
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью на уровне $146,95 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчет эмитента за 1К24 финансового года в целом неплохой, хотя компания продолжает повышать цены на свои товары, сильные бренды и широкое предложение в различных ценовых сегментах приводит к небольшой негативной реакции покупателей. Procter & Gamble нивелирует рост отдельных статей расходов, повышая не только цены, но и эффективность производства, что поддерживает рентабельность на высоких значениях: за предыдущие пять лет средняя маржа чистой прибыли составляла 18,4%, в отчетном периоде этот показатель расширился до 20,7%. При этом акции выглядят справедливо оцененными рынком", - пишет эксперт Анна Буйлакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PROCTER/GAMBLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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