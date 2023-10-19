Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $187 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Компания отчиталась за третий квартал лучше консенсуса и наших ожиданий. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,66, превысив средние прогнозы на 5,6%. Менеджмент улучшил "гайденс" на 2023 год. Направление MedTech может испытывать небольшое давление от популярности GLP-1, проводится реструктуризация ортопедического бизнеса, - отмечает эксперт. - Прогнозы менеджмента на 2024 год оцениваем как умеренно позитивные. Выделение потребительского сегмента уже нашло отражение в улучшении рентабельности".

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