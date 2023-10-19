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19 октября 2023 года 15:23
SberCIB сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Северстали
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Северстали", сообщается в материале старшего аналитика Марии Мартыновой и аналитика Андрея Карагодина. Компания предоставила дополнительную информацию о своем ключевом проекте на ближайшие годы, констатируют эксперты. Комплекс по производству окатышей в Череповце должен быть построен в 2024-2026 годах, на это будет потрачено 97 млрд руб. Проект будет финансироваться из собственных средств компании. Как ожидается, он будет выпускать 10 млн тонн окатышей в год из железной руды Яковлевского ГОКа и Оленегорского ГОКа. Таким образом, текущий объем производства окатышей "Северстали" вырастет почти вдвое. После реализации проекта для выплавки стали будет использоваться больше окатышей, а кокса меньше. По оценкам компании, это позволит снизить себестоимость производства чугуна. Прирост выручки может обеспечить увеличение продаж чугуна и окатышей. Эмитент также намерена уменьшить выбросы загрязняющих веществ. "По нашему мнению, реализуя этот проект, "Северсталь" развивает более ранние этапы производства стали и отдает приоритет контролю за расходами, а не увеличению выпуска готовой продукции. Впрочем, с учетом масштабов бизнеса компании этот проект не выглядит значительным. Капиталовложения в него составляют лишь 8% рыночной капитализации "Северстали" (32% денежных средств на балансе на конец 1П23), - указывают Мартынова и Карагодин. - Влияние проекта на доходность свободного денежного потока за год (и, соответственно, на дивидендную доходность) незначительно - 2-3 п.п. С учетом этого проекта совокупные капиталовложения эмитента, как ожидается, останутся на текущем уровне $1-1,1 млрд до 2026 года. При этом в указанный период компания сможет получить хорошую доходность свободного денежного потока - на уровне 12-13%. Мы считаем новость нейтральной". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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