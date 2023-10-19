"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $256

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. c целью $256 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: $227, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию - $2,25. Ожидается, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также продолжающегося внедрения цифровых способов оплаты.

"С точки зрения технического анализа акции торгуются в среднесрочном восходящем канале, сохраняется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $257. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $227 риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76", - указывают в "Финаме".

Visa - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций.

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