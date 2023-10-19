"Тинькофф Инвестиции" сохраняют целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8500 руб. за штуку в качестве базового сценария, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Бумаги компании в четверг превысили наш предыдущий таргет (7500 руб./акцию), и мы решили пересмотреть нашу оценку справедливой стоимости акций "ЛУКОЙЛа" с учетом следующих факторов, - пишет эксперт. - Наши ожидания финансовых результатов компании в следующие 12 месяцев возросли. "ЛУКОЙЛ", как и другие нефтяники, выигрывает от высоких цен на нефть на мировых площадках. Поддержку ценам оказывает растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. К тому же дисконт, с которым торгуется российская Urals к международному бенчмарку Brent, в сентябре сократился до $10/барр. с $35-40/барр. в начале 2023 года. Это вкупе с ослаблением рубля во втором полугодии 2023-го может привести к более мощным финансовым результатам компании, чем мы ожидали ранее".

Аналитик также напоминает, что "ЛУКОЙЛ" может выкупить акции у нерезидентов с дисконтом 50%. Благодаря таким условиям байбэка компания может продать акции на рынок с прибылью или погасить их и тем самым увеличить размер дивиденда на одну акцию.

"Мы сохраняем идею на покупку акций "ЛУКОЙЛа" и повышаем наш таргет по бумагам до 8500 руб./акцию (базовый сценарий). А в случае успешного выкупа акций у нерезидентов, справедливая стоимость акций будет еще выше - 9500 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней на горизонте года - 14% и 27% соответственно", - указывает Самуйлов.

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