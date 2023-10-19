Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2023г может составить около 14% - "БКС МИ"

Дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2023 год могут составить 1040 руб. на акцию с доходностью около 14%, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" 26 октября рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов, - пишет эксперт. - У нас относительно скромные ожидания, но дивиденды все равно радуют. О размере потенциальных дивидендов, которые компания рассмотрит, не говорится. В конце августа "Лукойл" опубликовал результаты за 1П23 по МСФО, но не раскрыл свободный денежный поток. Мы допускаем выплату менее 100% от свободного денежного потока (целевой уровень, установленный политикой компании), поскольку "ЛУКОЙЛ" может счесть целесообразным зарезервировать денежные средства для возможного выкупа акций и/или дополнительного досрочного погашения долга".

Промежуточные дивиденды исторически значительно ниже финальных, подчеркивает Смит. Целевой уровень 100% свободного денежного потока установлен на весь год и, по мнению аналитика, может отличаться для промежуточных дивидендов.

"Хотя совет директоров должен рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 9М23, в прошлом году это же заявление по факту привело к объявлению дивидендов по итогам 1П22. Консенсус-прогноз Интерфакса по промежуточным дивидендам составляет 547 руб. на акцию, что выглядит несколько оптимистично по сравнению с нашей оценкой в 365 руб. Однако наш прогноз дивидендов за весь год остается достойным - 1040 руб. на акцию с доходностью около 14%", - указывает эксперт "БКС МИ".

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