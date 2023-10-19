"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Unity Software с целевой ценой $33,1 за штуку на фоне сильной коррекции котировок бумаг, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Основным драйвером роста выручки в этом и следующем году станет более активное использование технологий компании вне видеоигр - в индустрии кино, строительства или автомобилестроения, - прогнозируют эксперты. - Так, в 2022 году рост выручки сегмента вне видеоигр составил 118%, в то время как в видеоиграх - всего 24%. Полагаем, что позитивный эффект от сотрудничества с Apple практически полностью нивелируется неоднозначным изменением ценовой политики. На этом фоне мы подтверждаем целевую цену по акциям компании на уровне $33,1 и рекомендацию "покупать" на фоне сильной - более 40% - коррекции в акциях за последние три месяца".

Unity Software - американский разработчик одноименного игрового движка, который позволяет создавать видеоигры. На движке компании разрабатываются более половины мобильных игр из списка топ-100, а также около трети инди-игр от независимых разработчиков.

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