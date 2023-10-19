Дивдоходность акций Роснефти за 2023г может составить 11-12% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам 2023 года может составить 11-12% годовых, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Результаты эмитента за 1П23 оказались отличными, несмотря на вынужденное сокращение добычи жидких углеводородов во 2К23. Второе полугодие для "Роснефти" будет еще более позитивным за счет высоких цен на нефть и слабого рубля. Дивидендную доходность по году ожидаем на уровне 11-12%. Тактически цена бумаги будет стремиться к "круглому" уровню в 600 рублей за штуку", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.