Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций Магнита

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Магнит" договорился о покупке 100% акций ООО "КазаньЭкспресс" у "AliExpress Россия", Сергея Еремеева и основателей компании Линара Хуснуллина и Кевина Ханды. Цена сделки не раскрывается. "КазаньЭкспресс" управляет маркетплейсом KazanExpress, который по итогам 2022 года занял шестое место в России по количеству заказов (однако его доля на рынке составляет лишь 0,3%). Приобретение может внести вклад в развитие онлайн-продаж "Магнита": в работе KazanExpress будет задействован логистический потенциал обширной розничной сети ритейлера. Таким образом, мы считаем сделку стратегически оправданной", - отмечает эксперт.

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