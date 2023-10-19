Предпочтение пока по-прежнему ОФЗ-ПК - ПСБ

Предпочтение пока по-прежнему стоит отдавать облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК) в отсутствие идей в классических госбумагах, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Рынок ОФЗ в среду негативно отреагировал на публикацию аналитиков ЦБ РФ относительно высоких инфляционных рисков - кривая госбумаг скорректировалась вверх на 9-13 б.п. (12,46% по 3-летним ОФЗ и 12,31% по 10-летним). Дополнительным фактором давления на котировки длинных госбумаг стал слабый спрос на аукционах Минфина, в результате чего доходность 10-летки достигла максимума с марта 2022 года. Рубль продолжает консолидироваться выше отметки 97 руб./$1, что также пока не дает дополнительного позитивного импульса ценам, - пишет эксперт. - В целом, пока цикл повышения ключевой ставки Банка России не завершен, продолжаем отдавать предпочтение облигациям с плавающей ставкой при отсутствии идей в классических ОФЗ".

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