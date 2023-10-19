"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской страховой компании UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $600 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Снижение медицинских расходов, связанных с пандемией, и сильные позиции в бизнесе государственных страховых программ Medicare Advantage и Medicaid стали драйверами прибыли эмитента в 3К23. UnitedHealth обладает потенциалом в сфере управляемой медицинской помощи и менеджера аптечных льгот Optum, - указывают эксперты инвесткомпании. - Менеджмент на телеконференции по итогам 3К23 давал осторожные комментарии насчет роста применения препаратов ГПП-1, что может привести к росту медицинских расходов. Компания ищет решения, которые позволили бы снизить цены на ГПП-1 и повысить их доступность. Несмотря на рост выручки в 3К23, рентабельность сегмента Optum оставалась под давлением из-за расходов на новых пациентов с высокими рисками по здоровью и инвестиций в будущий рост. На наш взгляд, в 2024 году компания покажет более высокую рентабельность".

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