.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
19 октября 2023 года 09:39

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской страховой компании UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $600 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Снижение медицинских расходов, связанных с пандемией, и сильные позиции в бизнесе государственных страховых программ Medicare Advantage и Medicaid стали драйверами прибыли эмитента в 3К23. UnitedHealth обладает потенциалом в сфере управляемой медицинской помощи и менеджера аптечных льгот Optum, - указывают эксперты инвесткомпании. - Менеджмент на телеконференции по итогам 3К23 давал осторожные комментарии насчет роста применения препаратов ГПП-1, что может привести к росту медицинских расходов. Компания ищет решения, которые позволили бы снизить цены на ГПП-1 и повысить их доступность. Несмотря на рост выручки в 3К23, рентабельность сегмента Optum оставалась под давлением из-за расходов на новых пациентов с высокими рисками по здоровью и инвестиций в будущий рост. На наш взгляд, в 2024 году компания покажет более высокую рентабельность".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
19 октября 2023 года 11:48
Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку акций ММК
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), дивидендная доходность бумаг эмитента за 2023 год может составить около 13%, сообщается в обзоре экспертов. "ММК" опубликовал нейтральные производственные результаты за 3К23. В...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 11:27
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Unity Software
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Unity Software с целевой ценой $33,1 за штуку на фоне сильной коррекции котировок бумаг, сообщается на портале БКС Экспресс. "Основным драйвером роста выручки в этом и следующем году станет более активное использование...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 11:11
Дивдоходность акций Роснефти за 2023г может составить 11-12% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам 2023 года может составить 11-12% годовых, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Результаты эмитента за 1П23 оказались отличными, несмотря на вынужденное сокращение добычи жидких углеводородов во 2К23. Второе полугодие для "Роснефти" будет еще...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 10:52
БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти
БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целевой ценой 165000 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 279 дней. Цена входа составляет 145000 руб., потенциальная доходность: около 12,6%, сообщается в комментарии эксперта портала Дмитрия...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 10:35
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций Магнита
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Магнит" договорился о покупке 100% акций ООО "КазаньЭкспресс" у "AliExpress Россия", Сергея Еремеева и основателей компании Линара Хуснуллина и Кевина...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 10:20
Рубль может закрепиться в четверг на отметке 97 руб./$1 - SberCIB
Рубль может закрепиться в четверг на отметке 97 руб./$1, а котировки нефти Brent, скорее всего, удержатся около $91 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль в первой половине дня в среду подорожал почти до 97 руб./$1, но позже вернулся к 97,5 руб./$1. Обороты торгов...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 10:07
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США: - Продажи домов на вторичном рынке США за сентябрь; - Недельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США; -...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 09:52
Предпочтение пока по-прежнему ОФЗ-ПК - ПСБ
Предпочтение пока по-прежнему стоит отдавать облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК) в отсутствие идей в классических госбумагах, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Рынок ОФЗ в среду негативно отреагировал на...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 09:28
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций NVIDIA
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp., сообщается в комментарии экспертов. "Правительство США заявило об ужесточении существующих ограничений на экспорт микросхем. Речь идет прежде всего о поставках в Китай новейших чипов для работы с искусственным...    читать дальше
.
19 октября 2023 года 09:15
Возможно снижение цены нефти до $89/барр. в четверг - БКС Экспресс
Возможно снижение цены нефти марки Brent до уровня $89 за баррель на торгах в четверг, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной, признаки деэскалации не прослеживаются. Это поддерживает цены на нефть выше $90 за баррель, и влияние...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.